На юге Петербурга обнаружили склад контрафактных запчастей

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Кировском районе Петербурга сотрудники Северо-Западного таможенного управления совместно с Северо-Западной транспортной прокуратурой и МВД обнаружили склад, где хранились более 11 тысяч контрафактных запчастей для иномарок. Ущерб правообладателей товарных знаков Mercedes-Benz, Volkswagen, Nissan, Toyota, Hyundai, Lexus превысил 5 миллионов рублей.

Товары, обладающие признаками контрафактности, изъяты из оборота. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщали о том, что Минпромторг предложил начать обязательную маркировку алкоголя с пива. По словам главы ведомства, это важная задача, так как в сфере алкоторговли особенно часто встречается контрафакт и фальсификация.

Фото: Отдел по связям с общественностью СЗТУ