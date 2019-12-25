На юге города обнаружили заброшенную парковку с Lamborghini и Rolls-Royce

Парковка находится между улиц Софийской и Седова.

Накануне, 10 мая, петербуржцы сообщили об удивительной находке между улиц Софийской и Седова, передает "Мегаполис".

Жители города обнаружили бесхозный отстойник раритетных автомобилей: там стоят Lamborghini Diablo, Rolls-Royce, ЗиЛ-41047. Стоимость "коллекции" трудно посчитать: один только лимузин ЗиЛ оценивают от 15 до 40 миллионов рублей. Вопрос, почему машины находятся там в таком виде и гниют, пока остался без ответа

Что делать, если в Петербурге развели мосты и вы не успели попасть домой.

Фото: Мегаполис