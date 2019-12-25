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На юге города обнаружили заброшенную парковку с Lamborghini и Rolls-Royce
Сегодня, 9:55
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smirenny

На юге города обнаружили заброшенную парковку с Lamborghini и Rolls-Royce

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Парковка находится между улиц Софийской и Седова.

Накануне, 10 мая, петербуржцы сообщили об удивительной находке между улиц Софийской и Седова, передает "Мегаполис".

Жители города обнаружили бесхозный отстойник раритетных автомобилей: там стоят Lamborghini Diablo, Rolls-Royce, ЗиЛ-41047. Стоимость "коллекции" трудно посчитать: один только лимузин ЗиЛ оценивают от 15 до 40 миллионов рублей. Вопрос, почему машины находятся там в таком виде и гниют, пока остался без ответа 

 

Что делать, если в Петербурге развели мосты и вы не успели попасть домой.

Фото: Мегаполис

Теги: lamborghini, rolls-royce, заброшенная парковка
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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