На юге города обнаружили заброшенную парковку с Lamborghini и Rolls-Royce

Накануне, 10 мая, петербуржцы сообщили об удивительной находке между улиц Софийской и Седова, передает "Мегаполис".
Жители города обнаружили бесхозный отстойник раритетных автомобилей: там стоят Lamborghini Diablo, Rolls-Royce, ЗиЛ-41047. Стоимость "коллекции" трудно посчитать: один только лимузин ЗиЛ оценивают от 15 до 40 миллионов рублей. Вопрос, почему машины находятся там в таком виде и гниют, пока остался без ответа
Что делать, если в Петербурге развели мосты и вы не успели попасть домой.
Фото: Мегаполис
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