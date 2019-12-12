На юге Петербурга нашли склад с 3,5 тонн санкционных сыров и йогуртов

Запрещенка, расфасованная по коробкам и пакетам, хранилась с нарушением необходимых санитарных норм.

Северо-Западное таможенное управление обнаружило на юге Петербурга склад с 3,5 тонн санкционной продукцией, сообщили в пресс-службе ведомства 18 марта.

Запрещенное богатство нашли в ходе проверочного рейда, которое велось совместно с городским УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и транспортной прокуратурой. Помещение оказалось забито сумками, коробками и мешками с йогуртами, сырами и другой молочной продукцией из Финляндии, Эстонии и других стран Европейского союза. Более того, "молочку" хранили с нарушением необходимых санитарных норм.

Рассматривается вопрос о возбуждении административных дел.

Несколькими днями раньше в Петербурге сожгли более 200 килограммов финской молочной продукции и колбасы.

Видео: пресс-служба СЗТУ