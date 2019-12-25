В Петербурге сожгли более 200 килограммов финской молочной продукции и колбасы

На этикетках товаров значились производители из стран ЕС.

В четверг, 12 марта, сотрудники Россельхознадзора провели рейд по магазинам с финскими товарами. В торговых точках на Шлиссельбургском проспекте выявлено порядка 230 килограммов продукции, запрещенной к ввозу в Россию, сообщили в пресс-службе ведомства.

На этикетках молочной, рыбной и мясной продукции производителями значились страны Европейского союза. Изъятые сыры, колбасы, йогурты, сливочное масло и творог сожгли в специальной печи в соответствии с российским законодательством.

Фото: пресс-служба Россельхознадзора