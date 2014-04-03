Врачи диагностировали у пострадавшей травму органов брюшной полости.

На юге Петербурга девочка попала в реанимацию после игр на детской площадке. Об этом сообщил Telegram-канал "Mash на Мойке".

Инцидент произошел на улице Орджоникидзе. Отмечается, что восьмилетний ребенок неудачно упал и сильно ударился животом о твердый предмет на земле. Девочку в тяжелом состоянии отвезли в больницу. Врачи диагностировали у нее травму органов брюшной полости. Пострадавшей оказывают всю необходимую помощь.

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Фото: Piter.tv