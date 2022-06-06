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В парке аттракционов на Крестовском острове сломались американские горки
Сегодня, 21:23
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В парке аттракционов на Крестовском острове сломались американские горки

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Поезд оказался посреди горки, посетителей в нем уже не было.

На Крестовском острове в Петербурге на американских горках застрял поезд. Об этом пишет 78.ru 27 августа. 

Причина случившегося – в технических неполадках, которые оперативно устранили, заявила администрация парка аттракционов "Диво-остров". На место происшествия приезжали полицейские и сотрудники МЧС России. 

Поезд оказался посреди горки, посетителей в нем уже не было.

Никто и нигде не застрял. На станции посадки поезд не поехал просто, люди встали, вышли и пошли. Нет, никому плохо не стало.

Татьяна Васюцкая, директор "Диво-острова"

Ранее на Piter.TV: на Светлановской площади горел автомобиль Mercedes. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: американские горки, диво-остров
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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