Из-за дождя "Диво-остров" закрыли раньше времени

Завтра парк будет работать по графику.

Сегодня, 2 августа, в Петербурге возобновили работу фуд-корты, островки в ТЦ и аттракционы. Однако из-за непогоды парку аттракционов "Диво-остров" пришлось закрыться раньше положенного времени. Об этом сообщается на сайте парка.

По погодным условиям, сегодня, 2.08.2021, парк закрыт. пресс-служба "Диво-острова"

В пресс-службе рассказали, что парк закрылся вечером. Днём петербуржцы смогли всё-таки прокатиться на своих любимых аттракционах. В пресс-службе добавили, что завтра парк будет работать по графику.

Ранее мы писали, что МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Петербурге во вторник/

Фото: Piter.tv