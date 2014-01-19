На юге Петербурга ЖК сменил собственника

Сумма сделки не раскрывается.

Группа ФСК договорилась о покупке проекта застройки 30 га на Московском шоссе. Сумма сделки не раскрывается, ее закрытие запланировано на начало следующего года. Об этом пишет "Ъ-СПб" 21 декабря.

По словам председателя совета директоров ГК ФСК в Петербурге Кирилла Крутикова, приобретение проекта — часть стратегии по наращиванию активности в Северо-Западном регионе. Инвестиции в застройку площадки оцениваются в 20 млрд рублей. К 2028 году на участке построят ЖК площадью 128 тыс. кв. м, а также спортивную и социальную инфраструктуру.

Участок на Московском шоссе принадлежит группе ПСК, которая приобрела его осенью этого года. Продажа проекта позволит ПСК сосредоточить усилия и ресурсы на развитии более крупных проектов комфорт-класса, входящих в портфель, пояснил владелец девелопера Максим Штерн.

Фото: piter.tv

