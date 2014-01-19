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На юге Петербурга ЖК сменил собственника
Вчера, 20:35
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На юге Петербурга ЖК сменил собственника

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Сумма сделки не раскрывается.

Группа ФСК договорилась о покупке проекта застройки 30 га на Московском шоссе. Сумма сделки не раскрывается, ее закрытие запланировано на начало следующего года. Об этом пишет "Ъ-СПб" 21 декабря. 

По словам председателя совета директоров ГК ФСК в Петербурге Кирилла Крутикова, приобретение проекта — часть стратегии по наращиванию активности в Северо-Западном регионе. Инвестиции в застройку площадки оцениваются в 20 млрд рублей. К 2028 году на участке построят ЖК площадью 128 тыс. кв. м, а также спортивную и социальную инфраструктуру. 

Участок на Московском шоссе принадлежит группе ПСК, которая приобрела его осенью этого года. Продажа проекта позволит ПСК сосредоточить усилия и ресурсы на развитии более крупных проектов комфорт-класса, входящих в портфель, пояснил владелец девелопера Максим Штерн.

Фото: piter.tv
 

Теги: сделка, собственник, строительство, юг петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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