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На юге Петербурга "ПСК" построит ЖК комфорт-класса
Сегодня, 18:28
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На юге Петербурга "ПСК" построит ЖК комфорт-класса

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В ЖК возведут школу на 550 мест и детский сад на 280 мест. Объем инвестиций в проект составит 20 млрд рублей.

ГК "ПСК" построит жилой комплекс комфорт-класса на участке у пересечения Московского и Колпинского шоссе на юге Петербурга. У ГК это первый проект в рамках комплексного развития территорий (КРТ). Об этом в понедельник, 31 октября, пишет "Деловой Петербург". 

Площадь участка составляет 24,7 га, на нем возведут квартал комфорт-класса площадью в 128 тысяч "квадратов". Архитектурной концепцией участка занималось бюро "А.Лен". Планируется, что в конце 2024 года введут в эксплуатацию первую очередь. 

Согласно проекту, построят 10 жилых корпусов высотой 6-10 этажей. В нем также заложены объекты амбулаторно-клинического обслуживания и паркинг на 571 машино-место. В ЖК возведут школу на 550 мест и детский сад на 280 мест. Объем инвестиций в проект составит 20 млрд рублей.

Ранее за сутки петербургские спасатели совершили 45 выездов из-за штормового ветра. В целях безопасности были закрыты сады и парки. Ветер достигал 23 м/с.

Фото: Piter.tv
 

Теги: жилой комплекс, пск, строительство, юг петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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