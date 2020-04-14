За сутки петербургские спасатели совершили 45 выездов из-за штормового ветра

В целях безопасности были закрыты сады и парки. Ветер достигал 23 м/с.

За минувшие сутки спасатели Петербурга совершили 45 выездов из-за штормового ветра, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу и области.

К счастью, обошлось без пострадавших. Однако сотрудники МЧС не один раз убирали упавшие деревья. Местами ветер усиливался до 17-23 м/с. Петербуржцев призвали соблюдать элементарные меры предосторожности.

Так, на территории садов и скверов, подведомственных комитету по благоустройству, упало 30 деревьев. В Колпинском, Красносельском, Фрунзенском и Московском районе упали от 3 до 8 деревьев. На проспекте Космонавтов на бульвар упала липа, на улице Турку напротив дома 4 пешеходную дорожку перегородил большой тополь диаметром 64 см. На Васильевском острове упавшая липа задела припаркованные машины.

Все деревья оперативно распиливали и убирали с дороги.

Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга / Вконтакте