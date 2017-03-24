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На юге Москвы 50 человек отравились в хостеле
Сегодня, 11:42
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На юге Москвы 50 человек отравились в хостеле

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На месте работают десятки машин скорой помощи.

На юге Москвы 50 человек отравились в хостеле. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в хостеле "Гостиница РБК сервис". Отмечается, что рабочих, которые трудились на стройке жилого комплекса "Обручева 30", накормили супом с курицей от поставщика ООО "Енидем". После этого у них начались рвота и понос. Пятерых человек госпитализировали. На месте работают десятки машин скорой помощи.

Ранее мы сообщали, что школьник отравился корвалолом на Бассейной.

Фото: Piter.tv

Теги: москва, отравление, скорая помощь, хостел
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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