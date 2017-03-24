На месте работают десятки машин скорой помощи.

На юге Москвы 50 человек отравились в хостеле. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в хостеле "Гостиница РБК сервис". Отмечается, что рабочих, которые трудились на стройке жилого комплекса "Обручева 30", накормили супом с курицей от поставщика ООО "Енидем". После этого у них начались рвота и понос. Пятерых человек госпитализировали. На месте работают десятки машин скорой помощи.

Ранее мы сообщали, что школьник отравился корвалолом на Бассейной.

Фото: Piter.tv