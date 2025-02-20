Задача выполнена сахалинскими бойцами на южнодонецком направлении СВО.

Российские штурмовые подразделения захватили четыре опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенные на южнодонецком направлении. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что указ командования выполнен представителями "Восточной" группировки войск, военнослужащими из Сахалина в ходе проведения специальной военной операции.

Боевики, которые не пожелали сдаваться в плен и оказали ярое сопротивление, были уничтожены. Один из военнослужащих штурмовой группы через вентиляцию закинул в блиндаж врага гранату. После чего опорный пункт выгорел полностью. пресс-служба Минобороны России

Бойцы указали, что численность противника в первом опорном пункте составляла около одного взвода, а также получен контроль над двумя пулеметными расчетами. После захвата вся оборона армии киевского режима на участке СВО посыпалась,. Часть солдат противника сбежала с места событий. Они побросали на земле вооружение и патроны. Еще три человека сдались в плен.

За успешно выполненную задачу все участники операции представлены к государственным наградам.

ВС РФ ударили по сосредоточению ВСУ у Боромли Сумской области.

Фото и видео: Минобороны России