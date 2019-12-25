На время осенних каникул в Петербурге прекратят работу детские лагеря

Это связано с высокой заболеваемостью коронавирусом.

В субботу, 23 октября, в Комитете по образованию Петербурга сообщили о приостановке деятельности детских лагерей на время осенних школьных каникул. Это связано с высокой заболеваемостью коронавирусом.

Как сообщает "78.ru", соответствующее распоряжение уже подписано. Также не будут оказываться и услуги в городских лагерях дневного пребывания, которые открывают в период школьных каникул на базе образовательных учреждений.

Ранее Piter.tv писал, что Минпросвещения планирует с 30 октября по 7 ноября ввести каникулы в школах.

Фото: pexels