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На время осенних каникул в Петербурге прекратят работу детские лагеря
Сегодня, 15:51
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На время осенних каникул в Петербурге прекратят работу детские лагеря

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Это связано с высокой заболеваемостью коронавирусом. 

В субботу, 23 октября, в Комитете по образованию Петербурга сообщили о приостановке деятельности детских лагерей на время осенних школьных каникул. Это связано с высокой заболеваемостью коронавирусом. 

Как сообщает "78.ru", соответствующее распоряжение уже подписано. Также не будут оказываться и услуги в городских лагерях дневного пребывания, которые открывают в период школьных каникул на базе образовательных учреждений.

Ранее Piter.tv писал, что Минпросвещения планирует с 30 октября по 7 ноября ввести каникулы в школах.

Фото: pexels

Теги: детские лагеря
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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