Минпросвещения планирует с 30 октября по 7 ноября ввести каникулы в школах

У большинства школьников каникулы выпадают на нерабочие дни.

Минпросвещения планирует с 30 октября по 7 ноября сделать в школах каникулы, то есть добавить эти дни к каникулярным дням. Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.

Никакого дистанта в эти дни не предусматривается - дети будут отдыхать с родителями, - говорится в сообщении.

Отмечается, что у большинства школьников, учащихся по четвертной системе, каникулы попадают на нерабочие дни. Однако есть школы, которые учатся по модульной системе, то есть школьники учатся пять недель, а затем одну отдыхают. В таких школах неделя отдыха по графику начинается с 15 ноября. Получается, что нерабочая неделя в таком случае приплюсуется к действующей каникулярной сетке.

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Фото: Piter.TV