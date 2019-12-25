СМИ: ЕС может провести экспертизу вакцины "Спутник V" в первом квартале 2022 года

Это решение невозможно принять до конца этого года.

Регулирующий орган Европейского союза (ЕС) в области лекарственных средств (EMA) сможет провести экспертизу вакцины от коронавируса "Спутник V" в первом квартале 2022 года, если до конца ноября 2021 года будут получены все недостающие данные. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источник.

Как сообщил агентству собеседник, данное решение невозможно принять до конца 2021 года.

"Если требуемые данные будут получены к концу ноября, регулирующие органы вполне могут принять решение в I квартале 2022 года", — отметил он.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что у ВОЗ отсутствуют претензии к "Спутнику V".

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