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Новые ограничения: во время ЧМ-2018 нельзя будет жарить шашлыки
Сегодня, 10:48
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Alena_Zinovieva
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Новые ограничения: во время ЧМ-2018 нельзя будет жарить шашлыки

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Нарушителей ждет штраф от двух до пяти тысяч рублей.

Стало известно о новых ограничениях в городах, в которых пройдет чемпионат мира по футболу – 2018. Во избежание пожаров россиянам запретят жарить шашлыки. Об этом сообщают "Известия", ссылаясь на документ с подписью главы МЧС Владимира Пучкова.

Кроме шашлыков, под запрет та попадает разведение костров и сжигание травы. Нарушителей ждут штрафы. Физическим лицам придется заплатить от двух до пяти тысяч рублей, должностным — от 15 до 40 тысяч, юридическим — от 200 до 500 тысяч. За соблюдением правил будут следить региональные власти совместно с МЧС и Рослесхозом.

Ранее мы писали, что  во время ЧМ-2018 в Петербурге запретят полеты гражданских беспилотников.

Фото: pixabay.com

Теги: ограничения во время чм-2018 , чемпионат мира по футболу 2018 , чм-2018 , шашлыки
Категории: Лента новостей Новости России

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