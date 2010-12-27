Новые ограничения: во время ЧМ-2018 нельзя будет жарить шашлыки

Нарушителей ждет штраф от двух до пяти тысяч рублей.

Стало известно о новых ограничениях в городах, в которых пройдет чемпионат мира по футболу – 2018. Во избежание пожаров россиянам запретят жарить шашлыки. Об этом сообщают "Известия", ссылаясь на документ с подписью главы МЧС Владимира Пучкова.

Кроме шашлыков, под запрет та попадает разведение костров и сжигание травы. Нарушителей ждут штрафы. Физическим лицам придется заплатить от двух до пяти тысяч рублей, должностным — от 15 до 40 тысяч, юридическим — от 200 до 500 тысяч. За соблюдением правил будут следить региональные власти совместно с МЧС и Рослесхозом.

Ранее мы писали, что во время ЧМ-2018 в Петербурге запретят полеты гражданских беспилотников.

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