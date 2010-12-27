На востоке Ленобласти активизировалась снегоуборочная техника

Она дежурила на 10 тысячах километрах дорог.

В минувшие выходные на региональных дорогах Ленобласти круглосуточно работали 100 единиц спецтехники, сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

В субботу и воскресенье в области выпал первый мокрый снег. Больше всего работы дорожникам выпало в Лодейнопольском и Подпорожском районах.

На текущей неделе регион переживет так называемые температурные качели, когда утром воздух еще прогревается, а по ночам возможны заморозки. Неблагоприятных погодных явлений на ближайшее время не прогнозируется, но дорожное управление следит за ситуацией на дорогах.

Ранее на Ленобласть обрушился первый снег с градом.

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