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На востоке Ленобласти активизировалась снегоуборочная техника
Сегодня, 11:33
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himif

На востоке Ленобласти активизировалась снегоуборочная техника

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Она дежурила на 10 тысячах километрах дорог.

В минувшие выходные на региональных дорогах Ленобласти круглосуточно работали 100 единиц спецтехники, сообщает пресс-служба правительства Ленобласти. 

В субботу и воскресенье в области выпал первый мокрый снег. Больше всего работы дорожникам выпало в Лодейнопольском и Подпорожском районах. 

На текущей неделе регион переживет так называемые температурные качели, когда утром воздух еще прогревается, а по ночам возможны заморозки. Неблагоприятных погодных явлений на ближайшее время не прогнозируется, но дорожное управление следит за ситуацией на дорогах.

Ранее на Ленобласть обрушился первый снег с градом.

Фото: pixabay

Теги: ленобласть, мокрый снег, уборка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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