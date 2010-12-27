На востоке Ленобласти активизировалась снегоуборочная техника

В минувшие выходные на региональных дорогах Ленобласти круглосуточно работали 100 единиц спецтехники, сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.
В субботу и воскресенье в области выпал первый мокрый снег. Больше всего работы дорожникам выпало в Лодейнопольском и Подпорожском районах.
На текущей неделе регион переживет так называемые температурные качели, когда утром воздух еще прогревается, а по ночам возможны заморозки. Неблагоприятных погодных явлений на ближайшее время не прогнозируется, но дорожное управление следит за ситуацией на дорогах.
Ранее на Ленобласть обрушился первый снег с градом.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 )