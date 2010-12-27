На Ленобласть обрушился первый снег с градом

Температура ночью опускалась до минус 2 градусов.

В минувшие выходные, 22 сентября, жители Ленобласти пожаловались на снег и град. Фотографии погодного явления появились в соцсетях.

Первый град этой осенью.... Грустно... пишет житель Ленобласти

Как отмечают синоптики, температура ночью опускалась до минус 2 градусов. Аналогичная ситуация ждет горожан и в понедельник, 23 сентября. Правда, днем город Ленобласть до 9 градусов. Местами ожидаются кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер будет дуть северный, северо-западный 5-10 м/с.

Ранее мы сообщали о том, что под Петербургом велосипедист погиб в километре от другого смертельного ДТП.

Фото: дтп и чп петербург/вк