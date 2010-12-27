Под Петербургом велосипедист погиб в километре от другого смертельного ДТП

Двумя днями ранее в соседнем районе также насмерть сбили велосипедиста.

В воскресенье, 22 сентября, в южных районах Ленобласти произошли две тяжелые аварии, которые по странному стечению обстоятельств перекликаются с предыдущими ДТП.

Как сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, около 12:30 на 145-м км дороги "Южное полукольцо" столкнулись Great Wall, SsangYong и ВАЗ-2107. В результате происшествия пострадали три человека. Двух женщин увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести. 17-летний юноша получил ушиб мягких тканей.

В этот день около 19:50 на 115-км трассы "Петербург-Псков" 63-летняя женщина, управляя автомобилем марки Mitsubishi Lancer, сбила 35-летнего велосипедиста. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Двумя днями ранее, 20 сентября, в соседнем Гатчинском районе Mitsubishi Lancer также совершил наезд на велосипедиста. Потерпевший умер.

20 и 21 сентября на 116-м км трассы "Петербург-Псков" произошли другие два ДТП. Один из водителей не выжил после съезда в кювет. А днем в субботу при столкновении трех машин пострадали женщина и ребенок.

Ранее мы писали, что в Ленобласти – два смертельных ДТП. Вокруг пробки.

Фото: Piter.TV