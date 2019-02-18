На вокзале Уфы потушен склад горюче-смазочных материалов

В ликвидации огня участвовали 114 человек ГУ МЧС России.

В Уфе в ночь на 10 июня произошло возгорание горюче-смазочных материалов в складском помещении, расположенном на Малой Силикатной улице. В результате инцидента пострадал один человек. В настоящее время пациент госпитализирован в Республиканский ожоговый центр. Его состояние медики оценивают как тяжелое. В ГУ МЧС по Башкирии отметили, что выгорели около 60 кубометров горюче-смазочных материалов. Причины возгорания устанавливаются.

На место незамедлительно направлены силы и средства МЧС России по повышенному рангу пожара № 3. пресс-сужба ГУ МЧС по региону

Специалисты локализовали пожар в 20:48 вечера по московскому времени на территории в 500 квадратных метров. Открытое горение спасатели ликвидировали в 00:05 утра по местному времени (22:05 вечерао п времени Москвы). После этого проводи лись работы по охлаждению элементов и конструкций, пожар был ликвидирован. К тушению привлекались силы 114 человек личного состава и 30 единиц техники.

Сотрудники МЧС спасли с подтопленных территорий Херсонской области более 1,5 тыс. человек.

Фото и видео: ГУ МЧС России