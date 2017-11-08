Сотрудники МЧС спасли с подтопленных территорий Херсонской области более 1,5 тыс. человек

Продолжается ликвидация последствий ЧС.

Сотрудники ГУ МЧС России продолжают эвакуировать людей с подтопленных территорий в Херсонской области. К настоящему моменту специалистами уже спасены более 1,5 тысячи граждан, из которых 154 ребенка. Об этом журналистами рассказали представители пресс-службы экстренного ведомства. Постепенно наращивается группировка по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, которая была вызвана разрушением Каховской гидроэлектростанции. Оперативной группой управляет заместитель министра по ЧС Анатолий Супруновский.

На месте сосредоточена группировка в составе более 190 человек, 66 единиц высокопроходимой техники. В готовность приведены аэромобильные группировки ГУ МЧС РФ по Ростовской области и городу Севастополю, Донского и Тульского спасательных центров. пресс-служба ГУ МЧС РФ

Напомним, что эксперты прибыли в Херсонскую область для координации оказания помощи местному населению. Решение об этом ранее принял глава ГУ МЧС Александр Куренков в соответствии с поручением российского президента Владимира Путина.

Площадь лесного пожара в Алтайском крае выросла до 4,2 тыс. га.

Фото и видео: Telegram / ГУ МЧС России