На воинском кладбище в Понтонном захоронили останки погибших красноармейцев

Среди сотни перезахороненных удалось установить личности шестерых человек.

На воинском кладбище "Корчмино" в Колпинском районе захоронили останки 103 красноармейцев, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба Смольного.

Поиском останков бойцов занимались участники отрядов из Орловской области и Петербурга ("Горячий снег", "Рейд", "Святой Георгий", "Иван Сусанин", "Колпинский рубеж", "Северо-Запад"). Всего в городе за последний месяц торжественно-траурную церемонию захоронения проводят в третий раз. Сначала три воина Красной Армии были похоронены на воинском участке кладбища в Старо-Паново 30 сентября, а затем 8 октября на воинском участке кладбища в Кондакопшино были захоронены 28 бойцов.

Среди сотни перезахороненных в "Кормчино" благодаря медальонам удалось установить личности шестерых, пять из которых воевали на Ленинградском фронте.

В настоящее время в Петербурге действуют 54 поисковых отряда.

Летом мы сообщали, что поисковый отряд "Рейд" из Петербурга обнаружил в Карелии останки бойца-добровольца 3-й Фрунзенской дивизии Народного Ополчения. Личность их владельца удалось установить.

Фото: Piter.tv