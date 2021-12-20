На воду спустили траулер-процессор "Капитан Брейхман" в Петербурге

После спуска на воду специалисты продолжат достроечные работы: проведут монтаж рыбофабрики и зашьют помещения. На 2023 год запланировали передачу траулера заказчику.

В Петербурге на воду спустили морозильный траулер-процессор "Капитан Брейхман". Это произошло сегодня, 25 мая, на судостроительном заводе "Северная верфь". Об этом рассказали в пресс-службе организации.

"Капитан Брейхман" - четвёртое судно, которое строят для холдинга "Норебо" по проекту 170701 для ведения промысла в Северной Атлантике. Это одно из самых современных промысловых судов в мире. Сообщается, что оно может перерабатывать продукцию безотходно.

После спуска на воду специалисты продолжат достроечные работы: проведут монтаж рыбофабрики и зашьют помещения. На 2023 год запланировали передачу траулера заказчику.

Серия рыбопромысловых траулеров-процессоров проекта 170701 будет состоять из десяти судов. Они предназначены для лова рыбы донными и пелагическими (разноглубинными) тралами. Шесть судов будут работать в Северном бассейне, четыре — в Дальневосточном. Объём инвестиций "Норебо" в строительство десяти траулеров-процессоров на "Северной верфи" составит около 38,4 млрд рублей.

Ранее мы писали, что в сентябре на "Северной верфи" спустили на воду траулер "Капитан Осташков".

Фото: пресс-служба "Северной верфи"

