На "Северной верфи" спустили на воду траулер "Капитан Осташков"

Церемония состоялась 16 сентября.

На петербургском судостроительном заводе "Северная верфь" спустили на воду траулер-процессор "Капитан Осташков". Об этом сообщили в пресс-службе завода.

Специалисты уже выполнили металлизацию корпуса и завершили предварительную центровку линии вала. На само судно погрузили основное оборудование (морозильные камеры, насосы и другое). Накануне спуска на "Капитан Осташкова" погрузили рубку – пост управления судном. Установлены три крана и лебедки, прокладываются трубопроводы, монтируются фундаменты под рыбофабрику. После спуска на траулере продолжатся достроечные работы.

"Капитан Осташков" является третьим по траулером проекта 170701. Серия будет состоять из 10 рыбопромысловых траулеров-процессоров неограниченного морского плавания. Она строится для компании "НОРЕБО". Шесть траулеров будут работать в Северном бассейне, ещё четыре – в Дальневосточном.

Траулер назван в честь Героя Социалистического Труда, капитана-флагмана Мурманской оперативной группы Беломорской базы гослова Юрия Алексеевича Осташкова, который принимал участие в освоении новых типов судов и новых промысловых районов советской Северной Атлантики.

Ранее мы писали, что на "Северной верфи" началось строительство десятого траулера.

Фото: пресс-служба завода "Северная верфь"