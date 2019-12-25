На водной экскурсии в Петербурге 13-летняя туристка ударилась головой о мост

Несчастный случай произошёл днём 12 августа во время прогулки на теплоходе по реке Фонтанке. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.
Во время водной прогулки у дома №105 по набережной реки Фонтанки 13-летняя туристка ударилась головой о мост.
Девочку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом мягких тканей головы.
В июле прошлого года одна из отдыхающих на катере девушек выпрямилась во весь рост и, по всей видимости, не рассчитав расстояние, ударилась головой о мост.
Фото (носит иллюстративный характер): pexels
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