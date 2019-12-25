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На водной экскурсии в Петербурге 13-летняя туристка ударилась головой о мост
Сегодня, 11:24
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На водной экскурсии в Петербурге 13-летняя туристка ударилась головой о мост

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Девочка была госпитализирована в больницу.

Несчастный случай произошёл днём 12 августа во время прогулки на теплоходе по реке Фонтанке. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Во время водной прогулки у дома №105 по набережной реки Фонтанки 13-летняя туристка ударилась головой о мост.

Девочку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом мягких тканей головы.

В июле прошлого года одна из отдыхающих на катере девушек выпрямилась во весь рост и, по всей видимости, не рассчитав расстояние, ударилась головой о мост

Фото (носит иллюстративный характер): pexels

Теги: мост, набережная фонтанки
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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