На водной экскурсии в Петербурге 13-летняя туристка ударилась головой о мост

Девочка была госпитализирована в больницу.

Несчастный случай произошёл днём 12 августа во время прогулки на теплоходе по реке Фонтанке. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Во время водной прогулки у дома №105 по набережной реки Фонтанки 13-летняя туристка ударилась головой о мост.

Девочку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом мягких тканей головы.

В июле прошлого года одна из отдыхающих на катере девушек выпрямилась во весь рост и, по всей видимости, не рассчитав расстояние, ударилась головой о мост.

Фото (носит иллюстративный характер): pexels