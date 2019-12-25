На внутренней стороне КАД в Красногвардейском районе столкнулись 3 автомобиля

Одному из водителей оказывается помощь.

В субботу, 5 сентября, на внутреннем кольце КАД перед съездом на Пискаревский проспект произошло массовое ДТП. Столкнулись сразу 3 автомобиля. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Участниками аварии оказались Hyundai, Shkoda и Lada Largus. Водителю отечественной "легковушки" потребовалась медицинская помощь, его осматривает бригада 03.

О состоянии остальных водителей не сообщается. На месте работают сотрудники ДПС.

Ранее мы рассказали о том, что легковушка насмерть сбила пешехода на Воскресенской набережной.

Фото: Piter.TV