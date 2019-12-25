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Легковушка насмерть сбила пешехода на Воскресенской набережной
Сегодня, 14:19
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lizapoluda

Легковушка насмерть сбила пешехода на Воскресенской набережной

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Авария произошла рано утром.

В субботу, 5 сентября, у дома 14 по Воскресенской набережной произошло ДТП с летальным исходом. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

Согласно предварительным данным, мужчина за рулем иномарки Toyota Camry сбил гражданина вне зоны пешеходного перехода. От полученных травм пострадавший скончался на месте. На вид ему было 40-45 лет.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы рассказали о том, что водитель иномарки погиб в аварии на КАД.

Фото: Piter.TV

Теги: дтп, пешеход, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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