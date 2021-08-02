На внешнем кольце КАД произошло ДТП с участием фуры, КАМАЗа и двух легковушек

Движение на КАД существенно затруднено.

Вечером 2 августа на внешнем кольце КАД, после Таллинского шоссе, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием фуры, КАМАЗа и двух легковушек. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.

Фуру сложило, и пробились легковые на внешнем кольце КАД, после Таллинского шоссе. автор поста

Судя по кадрам, в результате аварии фура попросту сложилась, одна из иномарок вовсе влетела в ограждение. За фурой "встал" КАМАЗ. Еще одну иномарку также откинуло к ограждению. Информация о состоянии участников ДТП не поступала.

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