На внешнем кольце КАД произошло ДТП с участием фуры, КАМАЗа и двух легковушек

Вечером 2 августа на внешнем кольце КАД, после Таллинского шоссе, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием фуры, КАМАЗа и двух легковушек. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.
Фуру сложило, и пробились легковые на внешнем кольце КАД, после Таллинского шоссе.
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Судя по кадрам, в результате аварии фура попросту сложилась, одна из иномарок вовсе влетела в ограждение. За фурой "встал" КАМАЗ. Еще одну иномарку также откинуло к ограждению. Информация о состоянии участников ДТП не поступала.
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