Вечером 2 августа пробки на дорогах Петербурга достигли 7 баллов

Из-за дождя, аварий и перекрытий "встал" центр города.

В Петербурге, согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", вечером 2 августа дорожная ситуация достигла 7 баллов.

Многочисленные пробки из-за дождя, дорожных работ, аварий и перекрытий наблюдаются в центре Петербурга. Движение существенно затруднено на Невском проспекте, Садовой и Инженерной улицах, набережных Обводного канала и реки Фонтанки. Красным цветом также выделены Пироговская, Дворцовая и Кронверкская набережные, Каменноостровский, Левашовский и Чкаловский проспекты.

Отстоять в пробках автомобилистам придется и в Красногвардейском районе. Заторы на дорогах наблюдаются на Заневском и Индустриальном проспектах и на проспекте Косыгина. Традиционно вечером собралась пробка на улице Дыбенко в сторону Кудрово.

Ранее мы писали, что Комтранс опубликовал график патрулирования улиц Петербурга до 4 августа.

Фото: Piter.tv