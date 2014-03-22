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На внешней стороне ТТК в Москве загорелся подъемный кран

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Площадь пожара составила 14 квадратных метров.

На внешней стороне Третьего транспортного кольца в Москве загорелся подъемный кран. Об этом сообщили в пресс-службе столичного дептранса.

Инцидент произошел вечером 9 июня в районе улицы Новая Башиловка. Поступило сообщении о возгорании подъемного крана. Площадь пожара составила 14 квадратных метров. На месте работали оперативные службы города. Спустя время пожар был локализован.

Ранее мы сообщали, что в Нижнем Новгороде загорелось производственное здание.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: москва, подъемный кран, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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