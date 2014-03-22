На внешней стороне ТТК в Москве загорелся подъемный кран

На внешней стороне Третьего транспортного кольца в Москве загорелся подъемный кран. Об этом сообщили в пресс-службе столичного дептранса.
Инцидент произошел вечером 9 июня в районе улицы Новая Башиловка. Поступило сообщении о возгорании подъемного крана. Площадь пожара составила 14 квадратных метров. На месте работали оперативные службы города. Спустя время пожар был локализован.
Ранее мы сообщали, что в Нижнем Новгороде загорелось производственное здание.
Видео: Telegram / РИА Новости
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все