В Нижнем Новгороде загорелось производственное здание. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
По предварительной информации, возгорание произошло в цехе по производству пластиковых окон. Площадь огня составила 1 250 квадратных метров. В тушении пожара участвовали 74 специалиста и 20 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало. Спустя время пожар был полностью ликвидирован.
Ранее мы сообщали, что в Ивановской области загорелся жилой дом.
Видео: МЧС России
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