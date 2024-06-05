По предварительной информации, возгорание произошло в цехе по производству пластиковых окон.

В Нижнем Новгороде загорелось производственное здание. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По предварительной информации, возгорание произошло в цехе по производству пластиковых окон. Площадь огня составила 1 250 квадратных метров. В тушении пожара участвовали 74 специалиста и 20 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало. Спустя время пожар был полностью ликвидирован.

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Видео: МЧС России