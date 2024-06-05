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В Нижнем Новгороде загорелось производственное здание

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По предварительной информации, возгорание произошло в цехе по производству пластиковых окон.

В Нижнем Новгороде загорелось производственное здание. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

По предварительной информации, возгорание произошло в цехе по производству пластиковых окон. Площадь огня составила 1 250 квадратных метров. В тушении пожара участвовали 74 специалиста и 20 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало. Спустя время пожар был полностью ликвидирован.

Ранее мы сообщали, что в Ивановской области загорелся жилой дом.

Видео: МЧС России

Теги: нижний новгород, пожар, производственное здание
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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