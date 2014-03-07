На выставку тюльпанов в Ботаническом саду собралась очередь

Это произошло за день до 8 марта.

На выставку тюльпанов в Ботаническом саду в Петербурге собралась внушительная очередь. Фотографии с места появились в соцсетях. Ажиотаж вызвала выставка в рамках программы "Оттепель чувств".

Очевидцы предположили, что очередь собралась из-за отсутствия электронных билетов.

Ранее Piter.tv cообщал о том, что в этом году в выставочном павильоне представлена собственная выгонка сирени в рекордных объёмах – 38 цветущих кустов.

Стены выставочного павильона украшают работы акварелистов. Выставка ботанической живописи посвящена первоцветам, тюльпанам и сирени: 28 изображений весенних цветов представили 16 художников из четырех стран.

Фото: vk.com/regio78