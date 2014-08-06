На выставке "Мой Петербург" начался День городского имущества

На мероприятии выступят главы профильных комитетов, представители подведомственных учреждений и организаций-партнеров, которые расскажут о главных достижениях в сфере управления городским имуществом.

День городского имущества пройдет на выставке "Мой Петербург" в историческом парке "Россия — Моя история", сообщил вице-губернатор Северной столицы Валерий Москаленко.

На мероприятии выступят главы профильных комитетов, представители подведомственных учреждений и организаций-партнеров, которые расскажут о главных достижениях в сфере управления городским имуществом. Вечером для посетителей будет организована просветительская и культурно-развлекательная программа.

Выставка "Мой Петербург" продлится до 1 октября.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге вручили дипломы лучшим выпускникам СПбГУ.

Фото: ВКонтакте / "Мой Петербург" – выставка-путешествие