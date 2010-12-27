На высокоскоростную магистраль Москва - Петербург потратят 1,5 триллиона рублей

Финансовая модель проекта пока не определена.

Во вторник, 25 июня, стало известно о том, что высокоскоростная магистраль Москва - Петербург обойдется 1,5 триллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Вице-премьер России Максим Акимов оценил стоимость магистрали в 1,5 триллиона рублей. Отметим, что пока финансовая модель проекта не определена.

Во-первых, это немаленький участок, это самый дорогой участок земли. Во-вторых, он 800 километров – ровно столько, сколько и до Казани. В-третьих, это строительство новых путей. В-четвертых, это заход в Москву и Санкт-Петербург. Вы попробуйте железной дорогой зайти в Париж, например заявил вице-премьер России Максим Акимов

По словам Акимова, самая сложная часть возведения магистрали - строительство заходов в города.

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