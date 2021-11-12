На виртуальной выставке Эрмитажа посетитель пытался вынести картину

Подобные инциденты больше не повторятся.

Один из посетителей виртуальной выставки Эрмитажа "Незримый эфир. Выставка цифрового искусства" пытался вынести из нее картину. Об этом накануне сообщила пресс-служба музея.

На кадрах, заснятых очевидцев, видно, что картину удалось немного сдвинуть. Попытку "кражи" удалось предотвратить. Больше унести картину не получится, так как технические неполадки были устранены.

Напомним, выставка открылась 10 ноября. Она посвящена NFT-технологиям. Экспозиция проходит в интерьерах здания Биржи. Посетителям представили 38 проектов.

Видео: Instagram / @posoftil