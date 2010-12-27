На выходных в Выборге состоится триатлон "VyborgTRI"

Спортсмены со всей страны посетят Выборг, чтобы сразиться в тройном соревновании: в плавании, беге и велогонках.

26 августа в Выборге состоится серия стартов по триатлону. Мультиспортсменам предстоит соревноваться в плавании на 1,9 км, велогонке на 90 км и беге на 21,1 км, а также на дистанции спринт, в плавании на 750 м, велогонке на 20 км и беге на 5 км.

Для спортсменов, желающих испытать свои силы исключительно в плавании будут проведены заплывы на 1,9 км и 3,8 км вокруг Выборгского замка.

Стартовый городок и финишная зона расположатся в Выборгском замке, транзитная зона - на Крепостном мосту.

Плавательный этап пройдет в акватории Выборгского залива вокруг замка, велоэтап – по городским улицам и скоростной трассе за пределами Выборга. Трасса бегового этапа проложена в старом городе.

Большой старт состоится в 09.00 от Выборгского замка.

Спринт-старт – в 10.00

Организатором соревнований стала местная молодежная организация "Совет молодежи Выборгского района" при поддержке комитет спорта, культуры, молодежной политики и туризма.

В связи с проведением триатлона "VyborgTRI" предусмотрено ограничение движения автотранспорта по улицам города. Подробнее о перекрытии улиц мы писали ранее.

По материалам пресс-службы администрации МО "Выборгский район"