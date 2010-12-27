Центральные улицы Выборга перекроют для проведения триатлона

По сообщению, полученному от администрации Выборгского района, еще два дня перекрытий городских улиц ожидают Выборг 25 и 26 августа. Связано это с проведением ежегодного триатлона.

На этих выходных Комитет, спорта, культуры, молодежной политики и туризма администрации МО "Выборгский район" проведет первенство Выборгского района по триатлону на длинной дистанции "Выборгтри". В связи с значимым спортивным событием планируются перекрытие сразу нескольких улиц в центре города.

Начнется перекрытие с Крепостного моста. По нему автомобили не смогут проехать уже с 16 часов 25 августа. Откроют мост в 23 часа следующего дня. В воскресенье, начиная с 9 утра и до 14 часов дня для автомобилистов будет недоступен участок дороги от старого поста ДПС до съезда на Гаврилово и первый съезд с трассы "Скандинавия" на Выборг. С 11:30 до 23 часов будет перекрыта улица Пионерская. Также планируется частичное перекрытие движения по маршруту марафона: Транзитная зона – ул. Южный вал – Выборгская ул. – ул. Данилова – Приморское шоссе – Круговая ул. – Таможенный проезд – Ленинградское шоссе.

Более подробно с планируемыми ограниениями можно ознакомиться на слайдах:

По материалам пресс-службы администрации МО "Выборгский район" ЛО

Фото: polaroidrussia.com