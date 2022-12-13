На выходных в Петербурге выпадет снег

В воскресенье ожидается повышение температуры, которое к вечеру достигнет нуля градусов.

В Петербург 28 января от Выборга подойдет атмосферный фронт, который принесет снег. Об этом рассказал главный синоптик Гидрометцентра Петербурга Александр Колесов в своем телеграм-канале.

В воскресенье ожидается повышение температуры, которое к вечеру достигнет нуля градусов. В понедельник выход нового циклона с запада, много снега и зима пусть и с небольшой оттепелью, градусов до +1…+2. По словам специалиста, устойчивого перехода к морозной погоде в регионе пока не видно, а оттепели постоянно в перспективе и в начале февраля.

Ранее в Ленобласти 28 января будет морозная погода. В субботу существенных осадков не ожидается, во второй половине дня на северо-западе пройдёт небольшой снег. Ночью и утром местами туман

Фото: Piter.tv

