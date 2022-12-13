В Ленобласти 28 января будет морозная погода

Температура воздуха ночью -4...-9 градусов, местами до -13.

В первый выходной день в Ленинградской области будет облачная с прояснениями погода. Об этом стало известно из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В субботу, 28 января, существенных осадков не ожидается, во второй половине дня на северо-западе пройдёт небольшой снег. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью западный 2-7 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с, во второй половине дня в прибрежных районах порывы до 15 м/с.

Температура воздуха ночью -4...-9 градусов, местами до -13, днём -2...-7 градусов. На дорогах гололедица.

Ранее главный синоптик Петербурга рассказал о погоде на выходных.

Фото: Piter.tv; МЧС