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Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде на выходных
Сегодня, 12:16
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Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде на выходных

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Устойчивого перехода к морозной погоде в регионе пока не видно, а оттепели постоянно в перспективе и в начале февраля.

Главный синоптик Санкт-Петербурга рассказал о погоде в городе на предстоящих выходных.

В предстоящие сутки погоду будет определять барический гребень и повышенное атмосферное давление. Вернувшаяся зима продолжиться, но недолго. Вечером 28 января от Выборга к Санкт-Петербургу подойдет атмосферный фронт и принесёт снег.  В воскресенье город попадёт под влияние обширного циклона, расположенного севернее Ленинградской области, поэтому снова начнётся повышение температуры воздуха, которое к вечеру достигнет 0 градусов.

Ну а в понедельник выход с запада нового циклона, много снега и зима, пусть и с небольшой оттепелью, градусов до +1…+2. Еще раз надо сказать, что устойчивого перехода к морозной погоде в нашем регионе пока не видно, а оттепели постоянно в перспективе и в начале февраля.

Александр Колесов, синоптик

Фото: Piter.tv

Теги: александр колесов, погода, январь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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