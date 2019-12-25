На выходных в Петербурге и Ленобласти произошло более 1000 ДТП

В управлении ГИБДД по городу и области добавили, что в результате аварий погибло четыре человека.

На выходных, с 25 по 27 июня, в Петербурге и Ленобласти произошло 1 051 дорожно-транспортных происшествий. Об этом в понедельник, 28 июня, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу и области на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

В результате аварий пострадало 64 человека, ранено 82 человека, 10 из них – дети, погибло трое взрослых и ребёнок.

Ранее мы писали, что суд Петербурга отправил в колонию мужчину, сбившего велосипедиста на Ораниенбаумском проспекте.

Фото: ВКонтакте / Управление ГИБДД по г. СПб и ЛО; pixabay.com