На выходных в Ленобласти из огня спасли 350 коров

В воскресенье в Сланцевском районе горела ферма.

В воскресенье, 29 июля, в деревне Шакицы (Сланцевский район Ленинградской области) загорелась кровля фермы. Об этом сообщает пресс-службе регионального МЧС.

Из-за того, что загорелась крыша, коровы начали в панике биться, поэтому огнеборцам еще и пришлось оперативно вызволять из задмыленной фермы 350 голов скота. И только после эвакуации всех людей и животных, пожарные смогли потушить огонь менее, чем за два часа.

Пожар тушили 3 дежурные смены и добровольная пожарная команда Осьминское. Причины возгорания устанавливаются.

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