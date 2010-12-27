В Ленинградской области выбрали лучшую доярку

В регионе завершился 35-ый конкурс операторов машинного доения.

На выходных завершился конкурс операторов машинного доения Ленинградской области. Победительницей стала работница из Лужского района. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

В конкурсе принимали участие 18 специалистов из 13 районов, но лучшей стала Галина Саратова из племенного завода "Рапти" Лужского района. Второе место заняла Галина Шевченко из племенного завода "Петровский" Приозерского района, бронза досталась Надежде Фишиной (АО "Культура-Агро", Тихвинский район). Лучшая молодая работница также трудится в Лужском районе - это Анна Савельева из сельскохозяйственного производственного кооператива "Оредежский". Но только Галина Саратова представит Ленинградскую область в 2019 году на всероссийских соревнованиях

Сельское хозяйство Ленинградской области — это современное инновационное производство, требующее высокопрофессиональных кадров. И наши доярки и дояры полностью соответствуют новым запросам индустрии. Олег Малащенко, председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу

В молочном животноводстве региона занято около 1,2 тысячи операторов машинного доения.

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