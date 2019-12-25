На выходные маршруты из Петербурга в Выборг и Зеленогорск добавили дополнительные электрички

10 и 11 октября в распоряжении горожан и жителей Ленобласти окажутся еще шесть поездов.

В грядущие выходные, 10 и 11 октября, из Петербурга в Выборг и Зеленогорск отправятся дополнительные электрички. Об этом сообщили в пресс-службе СЗППК.

В субботу и воскресенье на работу выйдут поезда №7906 из Выборга до Петербурга и обратная электричка №7917, а также поезд №6157 от Петербурга до Зеленогорска и обратный рейс под номером 6174. Время поездов в расписании 11.02, 11.30, 16.25 и 18.02 соответственно.

Кроме того, в воскресенье назначена еще одна пара поездов на маршрут от Петербурга до Сосново и обратно. Поезда №6541 и 6550 отправятся от конечных пунктов в 14.39 и 16.48 соответственно.

Ранее мы рассказывали, что мужчина остался без ног после наезда поезда в Ленобласти.

Фото: Piter.TV