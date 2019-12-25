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Мужчина остался без ног после наезда поезда в Ленобласти
Сегодня, 11:01
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Мужчина остался без ног после наезда поезда в Ленобласти

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Пострадавшим оказался 34-летний житель Тосненского района.

Мужчина попал под поезд на железнодорожной станции Нурма в Ленобласти. Правоохранители проводят проверку по факту травмирования я гражданина.

По информации пресс-службы СПб ЛУ МВД РФ на транспорте, житель Тосненского района в состоянии алкогольного опьянения переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. Мужчина потерял равновесие и упал на рельсы во время приближения поезда. Избежать столкновения не удалось, несмотря на то, что машинист подавал сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение. 

Пострадавшего доставили в больницу с диагнозом "травматическая ампутация обеих голеней". На данный момент сотрудники транспортной полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. 

Ранее Piter.TV сообщил, что в Ленобласти споткнувшемуся подростку отрезало ногу поездом. 

Фото: Piter.TV

Теги: поезд, травма, электричка
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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