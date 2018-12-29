На выезде из Сертолово на КАД образовалась огромная пробка

При выезде из Сертолово (город во Всеволожском районе Ленинградской области) на КАД (первый светофор) образовалась многокилометровая пробка. Об этом Piter.TV сообщили очевидцы.
На кадрах видно, что в обратном направлении дорога пустая и по ней спокойно едут машины, но при выезде из Сертолово пробка просто не двигается. Что стало причиной такого дорожного коллапса, пока что не известно.
Ранее на Piter.TV: Петербуржцы пожаловались на страшную пробку в Кудрово.
Фото и видео: Piter.TV
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