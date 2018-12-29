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Петербуржцы пожаловались на страшную пробку в Кудрово 

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Автовладельцы отмечают, что в пробке они провели уже больше часа.

В пятницу, 18 января, на въезде в Кудрово образовалась страшная пробка. Автовладельцы отмечают, что в ней они провели уже больше часа. 

Кудрово стоит в пробке длинной в три километра от метро Дыбенко до Областной

отмечает горожанин 

Что послужило причиной такой ситуации неизвестно. О ДТП никаких сообщений не было. 

На кадрах видно, что движение весьма плотное.

Ранее мы сообщали о том, что В Ленобласти "Лада Гранта" попала под гружёный лесовоз: движение перекрыто

Видео:ДТП и ЧП Петербург/вк

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Теги: пробка дыбенко, пробка кудрово
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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