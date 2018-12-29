Петербуржцы пожаловались на страшную пробку в Кудрово 

В пятницу, 18 января, на въезде в Кудрово образовалась страшная пробка. Автовладельцы отмечают, что в ней они провели уже больше часа.
Кудрово стоит в пробке длинной в три километра от метро Дыбенко до Областной
отмечает горожанин
Что послужило причиной такой ситуации неизвестно. О ДТП никаких сообщений не было.
На кадрах видно, что движение весьма плотное.
Ранее мы сообщали о том, что В Ленобласти "Лада Гранта" попала под гружёный лесовоз: движение перекрыто
Видео:ДТП и ЧП Петербург/вк
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