К счастью, все живы.

В пятницу, 18 января, в Ленобласти "Лада Гранта" попала под гружёный лесовоз: движение перекрыто. Об этом сообщают петербуржцы в соцсетях.

Инцидент произошел на Трассе А114, на участке Ладога-Тихвин.

Лада Гранта выскочила на полосу встречного движения, как раз под гружёный лесовоз. Пока все живы, женщину водителя вырезали из машины сообщает очевидец

На кадрах видно, что Лесовоз стоит поперек дороги. Легковой автомобиль получил сильные поврежедния: разбит капот, бампер. фары, стекла. Кроме того, лёгкие повреждения получили еще три машины, которые находились вблизи.

Автовладельцы сообщают, что движение перекрыто полностью.

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Фото:ДТП и ЧП Петербург/вк