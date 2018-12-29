На выезде из Пушкина произошло массовое ДТП. Есть погибшие

На момент публикации службы еще не прибыли.

Вечером, 4 января, на выезде из города Пушкин произошло крупное ДТП с участием 4-х машин, сообщают очевидцы в социальных сетях.

Известно, что авария случилась на Витебском проспекте на выезде в сторону Санкт-Петербурга. Один из автомобилей стоит поперек движения. На обочине лежит тело. Пользователи добавили, что в сторону происшествия проехало пять машин скорой помощи.

Собирается пробка. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Напомним, ранее Piter.tv писал, что петербуржец под градусом избил сотрудницу букмекерской конторы.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург