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На выезде из Пушкина произошло массовое ДТП. Есть погибшие
4 января, 20:27
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nadiputintseva

На выезде из Пушкина произошло массовое ДТП. Есть погибшие

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На момент публикации службы еще не прибыли.

Вечером, 4 января, на выезде из города Пушкин произошло крупное ДТП с участием 4-х машин, сообщают очевидцы в социальных сетях.

Известно, что авария случилась на Витебском проспекте на выезде в сторону Санкт-Петербурга. Один из автомобилей стоит поперек движения. На обочине лежит тело. Пользователи добавили, что в сторону происшествия проехало пять машин скорой помощи.

Собирается пробка. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Напомним, ранее Piter.tv писал, что петербуржец под градусом избил сотрудницу букмекерской конторы.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: массовое дтп, что произошло в петербурге 4 января
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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