Петербуржец под градусом избил сотрудницу букмекерской конторы

Дебошир хотел вернуть деньги, которые проиграл.

Правоохранительные органы задержали петербуржца, который накануне ворвался в букмекерскую контору и избил сотрудницу, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Петербургу и области.

Инцидент произошел 3 января. 50-летний мужчина разбил стеклопакет окна выдачи денег в букмекерской конторе на Среднеохтинском проспекте. Злоумышленник ударил кулаком по лицу 26-летнюю работницу и попросил вернуть потерянные им на ставках деньги.

Дебошира задержали на месте происшествия. Как выяснилось мужчина был пьян. Пострадавшей пришлось обратиться за медицинской помощью. По факту происшествия ведется проверка.

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